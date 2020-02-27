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Son dakika… Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi!

Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi. Rus heyet, Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

19:48 -
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Son dakika… Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde yaptığı açıklamada “İdlib’de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük. İdlib’de olan gelişmeler lehimize döndü” diye konuşmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR…

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AKP Ankara Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 20:06 27.02.2020
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