Son dakika… Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Siyaset Akademisi&#8217;nin açılış dersinde yaptığı açıklamada &#8220;İdlib&#8217;de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük. İdlib&#8217;de olan gelişmeler lehimize döndü&#8221; diye konuşmuştu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERErdoğan açıkladı: İdlib&#039;de üç şehidimiz var. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-turk-ve-rus-heyetlerinin-idlib-gorusmesi-sona-erdi-5650206","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-turk-ve-rus-heyetlerinin-idlib-gorusmesi-sona-erdi-5650206","pageType":"yazi","pageIdentifier":5650206,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Tu00fcrk ve Rus heyetlerinin u0130dlib gu00f6ru00fcu015fmesi sona erdi!"});aip('newsArticle', {"identifier":5650206,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-turk-ve-rus-heyetlerinin-idlib-gorusmesi-sona-erdi-5650206/","headline":"Son dakika&#8230; Tu00fcrk ve Rus heyetlerinin u0130dlib gu00f6ru00fcu015fmesi sona erdi!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["AKP","Ankara","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1582822105,"datePublished":1582822105,"dateModified":1582823218,"info":"{"seo_news":"false"}"});