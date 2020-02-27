Son dakika… Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde yaptığı açıklamada “İdlib’de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük. İdlib’de olan gelişmeler lehimize döndü” diye konuşmuştu.

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