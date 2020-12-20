Son dakika… Türkiye 4 ülkeye kapılarını kapattı

İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede Hollanda, Danimarka ve Avustralya'ya da yayılan yeni bir corona virüsü mutasyonu ülkeleri harekete geçirdi.

Corona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa; İngiltere ile tüm ulaşımın 48 saatliğine askıya alındığını duyurdu.

4 ÜLKEYE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Bu kararın ardından Türkiye de hareket geçti ve 4 ülkeye uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere’de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur.”

DSÖ’DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü İngiltere’de tespit edilen virüsün mutasyona uğramış halinin Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü bildirmişti.

CORONADAN DAHA BULAŞICI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni corona virüsü türünden kaynaklandığını açıklamıştı. Johnson, bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70’e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

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