Son dakika… Türkiye’nin kriz yaşadığı liderle iki gün önce buluştu, bugün Türkiye’de

Barzani'nin ziyaretinin, Türkiye’nin gerginlik yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Irak’a yaptığı ziyaretten sadece saatler sonra gerçekleşmesi dikkat çekici. Macron, iki gün önce Irak’a yaptığı ziyarette Barzani ile de görüşmüştü.

Türkiye son dönemde hem Libya hem Suriye hem de Doğu Akdeniz’deki politikalarında Fransa ile büyük gerginlik yaşıyor.

Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Irak’a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunmuştu. Macron, “Türkiye, giderek Irak'ın içişlerine daha çok karışıyor” demişti.

Macron’un bu sözlerinden hemen sonra, uzun süredir Türkiye’de resmi düzeyde ağırlanmayan Barzani’nin davet edilmesi ve en üst düzeyde kabul görmesi dikkat çekti.

MASADAKİ BAYRAK AYRINTISI

Barzani Ankara'da AKP hükümetinden üst düzeyde kabul görüyor. Sabah kahvaltısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ağırlanan Barzani ve heyeti, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu’nun Barzani ve heyeti için verdiği sabah kahvaltısında, masada duran bayraklar dikkatlerden kaçmadı. Masada, Türkiye ve Irak bayrağının dışında, Barzani’nin Başkanı olduğu Kuzey Irak Kürt bölgesinin de bayrağının yer alması dikkat çekti.

KONU: PKK İLE MÜCADELE

Barzani’nin Ankara temaslarındaki ana tema PKK terör örgütü ile mücadele. Türkiye Irak’ın kuzeyindeki PKK üslerine yönelik başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu’na devam ediyor.

Operasyonda Mehmetçik PKK'nın üslendiği bölgeleri temizlerken, Barzani liderliğindeki Kuzey Irak yönetimi büyük ölçüde sessiz kaldı ve küçük uyarı açıklamalarıyla yetindi.

Barzani yönetimi, Türkiye operasyona başlamadan önce, PKK'nın Kandil'deki terör merkezinin etrafını da Peşmerge ile sararak, örgüt elemanlarının hareket kabiliyetini büyük ölçüde azaltmıştı.

Nitekim, Barzani'nin Ankara ziyaretine yönelik sosyal medyada en çok PKK terör örgütü yanlısı hesaplardan tepki gelmesi de dikkat çekti. PKK yanlısı isimsiz hesaplar üzerinden Barzani “hain” ilan edildi.