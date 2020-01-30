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Son dakika: Türkiye bir sabaha daha depremle uyandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

Deprem son haftalarda Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Sabah saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen 5.4 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Manisa'da da saat 7:35'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verileri...

07:59 -
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Son dakika: Türkiye bir sabaha daha depremle uyandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3.8 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi. Deprem Manisa merkez ve ilçelerinde hissedilirken günlerdir süren depremlerin endişesi sürüyor.

ÖNCE AKDENİZ SONRA MANİSA

Manisa’da yaşanan depremin öncesinde Akdeniz sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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