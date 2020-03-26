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Son dakika: Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! Van’da da hissedildi

AFAD'a göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08.39'da yerin 7.20 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Van'ın Başkale ilçesinde 4.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. İşte son depremler listesi...

08:58 -
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Son dakika: Türkiye-İran sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem! Van’da da hissedildi

AFAD verilerine göre, İran’ın Khoy kentinde saat 08.39'da deprem meydana geldi. Deprem Van, Hakkari ve Ağrı Doğubeyazıt’tan hissedildi.

4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 7.20 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Van'ın Başkale ilçesinde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Ağrı Boğaziçi Üniversitesi deprem Hakkâri İran son dakika son depremler Türkiye Van
Son güncelleme: 09:09 26.03.2020
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