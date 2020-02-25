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Son dakika… Türkiye-İran sınırında deprem!

Kandilli Rasathanesi, Türkiye-İran sınır bölgesinde saat 17.14'te yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamada "İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 17.14'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

17:28 -
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Son dakika… Türkiye-İran sınırında deprem!

AFAD ise depremin İran’ın Khoy kentinde yerin 5.02 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan AFAD’a göre, İran’ın Khoy kentinde dün saat 18.05’te yerin 4.03 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Van’ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 17:39 25.02.2020
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