Son dakika… Türkiye-İran sınırında deprem!

AFAD ise depremin İran’ın Khoy kentinde yerin 5.02 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan AFAD’a göre, İran’ın Khoy kentinde dün saat 18.05’te yerin 4.03 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Van’ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER