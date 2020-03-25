Son dakika… Türkiye’de virüsle mücadele anketinin çarpıcı sonuçları…

Gezici Araştırma Merkezi Uluslar arası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici başkanlığında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 1068 kişi ile bir corona virüsü anketi gerçekleştirdi.

Yüz yüze yapılan görüşmelerde vatandaşların yüzde 7,6 ‘sının virüsü ilk kez duyduğu ortaya çıkarken, vatandaşların yarısının da erzak ve ilaçları evlerine stokladıkları öğrenildi.

18-19 Mart tarihleri arasında 1068 kişi ile görüşülerek yapılan anket sonuçları, vatandaşların virüse bakış açılarını da gösterdi.

Vatandaşların yüzde 92'si virüsü duyduklarını belirtirken, yüzde 52'sinin virüsten sonra ilaç ve erzak depoladığı ve önlemlerini arttırdığı belirlendi.





İŞTE ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

“YÜZDE 7,6 VİRÜSÜ İLK KEZ DUYDU”

Yapılan ankette, halkın yüzde 92,4'ü virüsü duyduğunu, yüzde 7,6'sı ise ilk kez haberdar olduğunu söyledi.

Halkın yüzde 52,4'ü ekstra yiyecek, ilaç v.s. stok yaptığını ifade ederken, yüzde 35,2'si normal zamanlardaki gibi alışverişini yaptıklarını aktardı.

Halkın yüzde 64,2'si bireysel tedbirler aldığını belirtirken, bu rakam aynı zamanda her 10 kişiden 4'ünün de herhangi bir tedbir almadığını gözler önüne serdi.

VATANDAŞ YAKIN ZAMANDA AŞININ BULUNACAĞINA İNANIYOR

Vatandaşlara gerekçeleri sorulduğunda ise kısa süre sonra virüse çözüm bulunacağını ifade edenlerin yanı sıra, kendisinin virüsten etkilenmeyeceğini ya da zaten günlük yaşamında da sosyal izolasyonu koruduklarını söylediler.

“SADECE YAZLIKÇILAR EVLERİNE GİTMİŞ”

Halkın büyük çoğunluğu virüsten korunmak için herhangi bir yere taşınmadığını ifade ederken, yazlık ya da köy evi gibi kalabalıktan uzak ikinci bir alternatifi olanların bir bölümü ise evlerindeki en azından çalışmayan, emekli ya da 65 yaş üstü bireylerin bu alternatifleri değerlendirdikleri ifade edildi.

“YÜZDE 70,8 TEDBİRLERDEN MEMNUN”

Hükümetin aldığı tedbirleri değerlendirmeleri istenen vatandaşların yüzde 70,8'i memnun olduğunu söylerken yüzde 20,8'i ise memnun olmadığını, yetersiz olduğunu ya da kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir tedbir alınmadığını kaydetti.

VİRÜS EN ÇOK SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİLİYOR

Yapılan anket sonuçlarında vatandaşların yüzde 52,8'i virüsü sosyal medya hesapları üzerinden takip ettiğini söylerken, yüzde 38,7 görsel medyadan, yüzde 8,5 ise yazılı medyadan takip ettiklerini belirtti.

“HER 4 KİŞİDEN BİRİ ENDİŞELİ”

Araştırma, virüsten sonra her dört kişiden birinin endişe yaşadığını da gözler önüne serdi. Vatandaşlardan yüzde 68,7'si ise endişeleri olmadığını söyledi.

“BU SALGIN BİZE HARİTALARIN KURGUSAL OLDUKLARINI GÖSTERDİ”

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Merkezi Uluslar arası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici şunları söyledi:

*Bu global salgın bence bizlere, yeryüzüne dair zihnimizde var olan hayali haritaların aslında ne kadar kurgusal olduklarını gösteriyor. Bu hayali haritada yeryüzü iki ayrı kutba ayrılmıştı: Kutbun birini – ki çoğunlukla Batı dünyası – durulmuş, dayanıklı, korunaklı zannettiğimiz bir dünya oluşturuyordu. Diğerini ise çalkantılı, güvenilmez, durulmaz, kırılgan addettiğimiz bir dünya meydana getiriyordu. Oysa artık Zygmuant Bauman'ın da dediği gibi “akışkan zamanlarda” yaşıyoruz ve görüyoruz ki artık hiçbir yer korunaklı değil, hiçbir sınır yeterince katı değil, hiçbir toprak parçası yeterince durulmuş değil.

*Dolayısıyla böylesi bir dünyada şu nokta giderek büyük önem kazanıyor: Böyle çalkantılı, türbülanslı zamanlarda yaşadığımız bu duruma cevabımız ne olacak? Bu soruya vereceğimiz yanıt rotamızı çizecek.

*Bu global soruna ülkeler olarak kendimizi daha izole, yalıtılmış kılarak, kendi kozamıza çekilerek mi yanıt vereceğiz yoksa global bir ruhla, kolektif bir dayanışma ve mücadeleyle hareket edip yeni bir hümanist bilinçle mi yanıt vereceğiz?

*Önümüzde büyük bir ikilem var. Bu ikilemi aşmak korkunun, kaygının bu denli yükseldiği zamanlarda maalesef daha da zor.