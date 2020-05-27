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Son dakika… Türkiye’deki corona salgınında son durum (27.05.2020)

Türkiye'deki corona virüsü salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Son 24 saat içinde bin 35 yeni vaka tespit edilirken 34 can kaybı yaşandığı belirtildi. En son 25 Mayıs'ta günlük bin vakanın altına inen corona vakalarının yeniden binin üzerine çıktığı görüldü.

20:25 -
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Son dakika… Türkiye’deki corona salgınında son durum (27.05.2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki yeni vaka tablosunu açıkladı.

Koca’nın açıkladığı tabloya göre Türkiye’de son 24 saatte yapılan 21 bin 43 testten bin 35’i pozitif çıktı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı böylece 159 bin 797’ye ulaşmış oldu.

Ayrıca 34 kişi bugün hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 431’e çıkmış oldu.

Bugün bin 286 kişi iyileşirken yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 723 olarak açıklandı.

Koca ise verilerle birlikte şu mesajı paylaştı:

Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR.

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Corona Sağlık Sağlık Bakanı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 20:41 27.05.2020
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