Son dakika… Türkiye’deki corona virüsü salgınında son veriler açıklandı (28.05.2020)

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye’deki toplam vaka 160 bin 979’a yükselmiş oldu. Toplam can kaybı ise 4 bin 461’e çıkmış durumda.

Yapılan test sayısı iki milyona yaklaşırken yoğun bakımdaki hasta sayısı da 683’e düşmüş oldu.

Bakan Koca verilerle birlikte paylaştığı mesajında şunları ifade etti:

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.

DÜNE GÖRE ARTIŞ VAR



Vaka sayılarında düne göre artış yaşandığı gözlemlenirken test sayılarında da günlük bazda artış yaşanması dikkat çekti.