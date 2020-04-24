Son dakika… Türkiye’deki coronadan kaynaklı ölü ve vaka sayısı açıklandı

Türkiye’de son bir gün içinde 38 bin 351 corona virüsü testi uygulanması sonucu, salgınla mücadelenin başlangıcından bu yana toplam test sayısı 830 bin 257’ye çıktı.

Bugün yapılan testlerde 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 104 bin 912 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI, VAKA SAYISINI GEÇTİ

Bugünkü verilere göre, iyileşen hasta sayı ilk kez tespit edilen vaka sayısını geçti. Son 24 saat içinde 3 bin 246 hastanın iyileşmesi sonucu toplam iyileşen kişi sayısı 21 bin 737’ye yükseldi.

BAKAN KOCA: BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından verilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

* Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

* Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.