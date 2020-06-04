Son dakika… Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı (04.06.2020)

Türkiye’deki güncel corona verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün 54 bin 234 test yapıldığı belirtilen tabloya göre 988 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 21 kişi ise hayatını kaybetti.

VEFAT SAYISI 4 BİN 630’A ÇIKTI

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 167 bin 410’a yükselirken toplam vefat sayısı da 4 bin 630’a çıktı.

HEM TEST SAYISI HEM DE İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI

Paylaşılan son verilere göre iyileşen kişi sayısı da 926 oldu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 131 bin 778’e yükseldi. Bugün paylaşılan verilerde düne göre; hem test sayısında hem de iyileşen kişi sayısında artış gözlemlendi.

“HASTA SAYIMIZ AZALIYOR”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan test sayısına dikkat çekerek, “Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” ifadelerini kullandı.