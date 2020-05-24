Son dakika… Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı (24.05.2020)

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 24 bin 589 test yapıldı.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan güncel verilere göre bugün bin 141 yeni vaka tespit edilirken 32 kişi ise corona nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki vaka sayısı 156 bin 827’ye, vefat sayısı ise 4 bin 340’a yükseldi.

EN SON 23 NİSAN’DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı son verilere göre bugün bin 92 kişi daha coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece iyileşen kişi sayısı 120 bine yaklaştı. Ancak uzun bir süre sonra yeni vaka sayısı, iyileşen kişi sayısından fazla oldu. En son 23 Nisan’da yeni vaka sayısı iyileşen kişi sayısından fazla olmuştu.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen kişi sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

*İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde.

*Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.