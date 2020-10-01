Son dakika… Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı! İşte 1 Ekim tablosu

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler paylaşıldı. Bugün 113 bin 546 test yapılırken bin 407 yeni hasta tespit edildi.

67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 67 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 320 bin 70’e, toplam vefat sayısı da 8 bin 262’e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 402 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 281 bin 151’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 507 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.4 olduğu belirtildi.

YOĞUM BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 67,1

Yayımlanan tabloya göre bu hafta yatak doluluk oranı yüzde 49,3 olurken erişkin yoğum bakım doluluk oranı ise yüzde 67,1 olarak ifade edildi. Tabloda ventilatör doluluk oranı ise yüzde 32,3 olarak belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.”