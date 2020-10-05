Son dakika… Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı! İşte 5 Ekim tablosu

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler paylaşıldı. Bugün 115 bin 632 test yapılırken bin 603 yeni hasta tespit edildi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 57 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 326 bin 46’ya, toplam vefat sayısı da 8 bin 498’e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 320 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 286 bin 370’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 412 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.2 olduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68.8

Bu haftaki yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.”