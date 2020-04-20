Son dakika… Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayısı açıklandı (20.04.2020)

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 39 bin 703 test yapıldığını açıklayan Koca, 4 bin 674 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI 2 BİN 140’A YÜKSELDİ

Corona virüsü nedeniyle bugün 123 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, iyileşen toplam hasta sayısının da 13 bin 430’a yükseldiğini duyurdu. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 90 bin 980’e, toplam vefat sayısı ise 2 bin 140’a yükseldi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve SARS gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.