Son dakika… Türkiye’den ayrılan göçmen sayısı açıklandı!

Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye, Avrupa Birliği’ne gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı almıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından göçmenlerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, saat 21.02. itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu açıkladı.

33 askerimizin şehit olduğu Esad rejiminin saldırısının ardından yazılı bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” ifadelerini kullanmıştı.