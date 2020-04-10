Son dakika… Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İngiltere için bez maske, N95 maske ve tulum hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı’na getirildi.

YARDIM KOLİLERİNDE MEVLANA DETAYI

Üzerinde Türkiye-İngiltere bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M’ye yüklendi.

Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana’nın, ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var’ sözleri ile ‘Türkiye’den Birleşik Krallık halkına sevgilerle’ notu yer aldı. ‘Koca Yusuf’ adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara’dan havalandı. Yarın da İngiltere’ye yardımların devam edeceği belirtildi.

Türkiye geçen hafta İspanya ve İtalya, önceki gün de Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya sağlık yardım malzemeleri göndermişti. (DHA)