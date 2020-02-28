Son dakika… Türkiye, Suriye’yi havadan ve karadan vuruyor

Suriye'de Türk askerlerine yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 29 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Suriye'den gelen bu acı haberin ardından bölgede hareketlilik arttı. Türkiye, Suriye rejim güçlerine yönelik top atışlarıyla karşılık veriyor.

ALTUN AÇIKLAMA YAPTI

Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Güvenlik Zirvesi sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

“TÜM HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINMIŞTIR”

Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

*Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

*Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

*Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır.

*Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir. İHA

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