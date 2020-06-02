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Son dakika… Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında il jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Şerzan' kod adlı terörist Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

23:44 -
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Son dakika… Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

* Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir.

* Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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Son güncelleme: 00:39 03.06.2020
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