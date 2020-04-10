Son dakika… Ücretsiz maskelerin ne zaman dağıtılacağı belli oldu

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’a konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman bedava maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi:

* Sağlık Bakanlığı üç büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Kooperatif, Selçuk Ecza ve Alliance Healthcare’a sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak.

KOD NUMARASI GÖNDERİLECEK

* Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra 20-65 yaş arası vatandaşların telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek.

* Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

* Ankara’daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağı söylendi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak.