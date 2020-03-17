Son dakika! Ünlü iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı

Palmali Grubu kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Pazar sabahı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mansimov Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ev ve iş yerinde arama yapılan ünlü işadamı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Dün gece mahkemeye çıkan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

MANSİMOV KİMDİR?

Azerbaycan kökenli 52 yaşındaki işadamı Mubariz Mansimov, 1998 yılında Türkiye’ye yerleşti. 2007 yılında ‘Gurbanoğlu’ soyadını da alarak Türk vatandaşlığına geçti. Türkiye merkezli Palmali grubun başkanı olan Gurbanoğlu, 2014’te Türkiye’nin en zengin 10 iş insanı arasında yer aldı.

Sahip olduğu gemi filosuyla petrol, kimyasal madde ve yük taşımacılığı yapan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2015 yılında da Forbes’ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girdi.

Bodrum Yat Limanı’nı 2011’de Jefi Kamhi’den 42 milyon dolara satın alan ve 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina’yı hayata geçiren Gurbanoğlu’nun filosunda 200’den fazla gemi bulunuyor.