Son dakika… Ünlü profesörün corona virüsü testi pozitif çıktı

Corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özyaral’nın tedavisi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Haberi, sosyal medya hesaplarından bir video ile duyuran Özyaral şunları söyledi:

*Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr.Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz.