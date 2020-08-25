Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ünlü Youtuber gözaltına alındı!

Siyasi konularla ilgili dikkat çeken sokak röportajlarına imza atan Arif Kocabıyık, bir dizi program için gittiği Kahramanaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifade çağrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, "Mağduru dahi belirli olmayan video paylaşımı üzerinden 48 saat dahi geçmeden müvekkilin ifadesi alınmak üzere apar topar Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılması durumunu bir hukukçu olarak utançla izliyorum" dedi.

Mehmet ANDAÇ
17:32 -
Haberler Gündem
Son dakika… Ünlü Youtuber gözaltına alındı!

Video paylaşım sitesinde İlave TV adı altında tartışma yaratan röportajlarını paylaşmasıyla gündeme gelen Antalyalı Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video sebebiyle ifadeye çağrıldı.

Bir dizi program için Kahramanmaraş’ta bulunan Kocabıyık’ın ifadesi İl Emniyet Müdürlüğü’nde alındı. Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“BİR HUKUKÇU OLARAK UTANÇLA İZLİYORUM”

Olayı utançla izlediğini belirten Dağ şunları söyledi:

* Yaptığımız onlarca suç duyurusuna haftalar sonra ‘savcının şüpheliyi bulma yükümlülüğü yok’ değerlendirmesiyle takipsizlik veren yargı düzeninin, Müvekkil @Arif_Ilave’ın yapmış olduğu ‘mağduru dahi belirli olmayan’ video paylaşımı üzerinden 48 saat dahi geçmeden müvekkilin ifadesi alınmak üzere apar topar Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılması durumunu bir hukukçu olarak utançla izliyorum.

* Bu topraklarda muhalif olmanın her zaman bir bedeli olmuştur ancak bu bedelin “bağımsız” ve “tarafsız” yargı düzeni eliyle ödettirilmeye çalışılması son derece yanlış ve kabul edilemez bir durumdur!

İLGİLİ HABERYoutuber Burak Güngör'den Beykoz Ormanı'ndaki bini aşkın köpek için yardım çağrısıYoutuber Burak Güngör'den Beykoz Ormanı'ndaki bini aşkın köpek için yardım çağrısı

 

Beykoz Kahramanmaraş köpek pazar son dakika sosyal medya YouTube
Son güncelleme: 18:11 25.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more