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Son Dakika…Uşak’ta otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün aynı yöne seyir halinde olan kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

05:41 -
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Son Dakika…Uşak’ta otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, Banaz-Uşak Karayolu Kaklık köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: Çorum-İzmir istikametinde seyreden Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

FOTO: İHA

Otobüste bulunan yolculardan yaralanan 18 kişi il ve ilçe hastanelerine kaldırıldı. Sağlık ekipleri otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile yedek şoför Nurettin Erdem’in öldüğünü belirledi. Ölen 2 şahsın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

FOTO: İHA

otobüs kazası son dakika Uşak
Son güncelleme: 05:59 24.06.2020
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