Son dakika… Üsküdar sahillerinde corona virüsü önlemi: Balık tutmak yasaklandı!

Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi, corona virüsüyle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda ilçedeki sahillerde balık tutmayı yasakladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yasakla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Türkmen yaptığı paylaşımda, “Bu esnada balık da bollaşır, bereketlenir, daha güzel, sağlıklı günlerde tutarız Allah'ın izniyle. #evdekal” ifadelerine yer verdi.

Alınan kararı Üsküdarlılara duyurmak için sahile ‘Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda sahillerimizde balık tutmak yasaklanmıştır' yazılı pankart asıldı.

Alınan kararın ardından Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri sahilde denetim gerçekleştirdi.

Sahilde balık tutmaya gelen bir vatandaş, “Balık tutmaya geldim ama yasaklanmış. Toplu bir şekilde yasak olmasına ben de katılıyorum. Çünkü dip dibe balık tutmak zorunda kalıyoruz” dedi. İHA