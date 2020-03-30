Son dakika… Valilik açıkladı: Bir mahalle karantinaya alındı!

Malatya Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada “Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan İlçesi Kozdere Mahallesinde Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır” denildi.

İÇİŞLERİ: 39 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

İçişleri Bakanlığı, 18 şehirde; bir belde, altı mahalle, 28 köy ve dört mezra olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında “Corona virüsü tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır. Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki bir belde, altı mahalle, 28 köy ve dört mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır” denilmişti.