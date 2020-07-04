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Son dakika… Van’da göçmen faciası: Ölü sayısı 10’a yükseldi!

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında bulunan son iki cesetle birlikte toplam 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

20:32 -
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Son dakika… Van’da göçmen faciası: Ölü sayısı 10’a yükseldi!

Van Gölü'nde 27 Haziran günü batan tekneden şu ana kadar 10 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Göçmenlerin bulunması için havadan, karadan ve gölden arama çalışmaları devam ederken, bugün Bitlis-Reşadiye bölgesinde pikniğe giden vatandaşların göl üstünde ceset olduğunu fark etmeleri üzerine olay yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen ekipler göldeki cesedi çıkardı.

Öte yandan Bitlis’ten Van’a seyir halinde olan İdrisi Bitlisi Feribotu, Deve Boynu mevkiinde kaptan ve yolcular tarafından göl üzerinde 2 kilometre arayla 2 cismin olduğunu gördü.

Yaklaştıkça ceset olduğunu fark etmeleri üzerine durum yetkilere bildirildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri cesetleri su yüzeyinden aldı. Bugün bulunan 3 cesetle birlikte hayatını kaybeden sayısı 10’a yükseldi. İHA

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son dakika Van
Son güncelleme: 20:51 04.07.2020
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