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Son dakika… Van’daki çığ felaketinden bir acı haber daha

Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece peş peşe meydana gelen iki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Sozcu.com.tr
11:48 -
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Son dakika… Van’daki çığ felaketinden bir acı haber daha

Van Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda yaşamını yitirenlerin sayısı maalesef 34’e yükseldi. Evvelsi gün düşen ilk çığda da beş kişi hayatını kaybetmişti.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine dün öğle saatlerinde çığ düşmüştü. İkinci çığ faciası sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci felaketin ardından 75 kişinin yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Altı kişinin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil” dedi.

Haber son dakika Van
Son güncelleme: 11:59 06.02.2020
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