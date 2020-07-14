Son dakika… Vatandaşa ‘Terbiyesizlik yapma lan’ diyen kaymakama ödül gibi ceza

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği ifade edildi.

Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken beş kaymakam ve üç vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.

HALK YUHALAYARAK PROTESTO ETTİ

Görev yeri değiştirilen mülki amirler arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Konya'nın Ilgın’da topraklarının kamulaştırılmasına tepki gösteren bir vatandaşa “Terbiyesizlik yapma lan” diyen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde açılması planlanan kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı gelen mahalle sakinleri, 11 Temmuz’da karayolunu trafiğe kapattı.

Eylemlerini sonlandırmaları için bölge halkıyla görüşmeye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, vatandaşlardan birine “Terbiyesizlik yapma lan” diye çıkıştı. Bunun üzerine bölge halkı kaymakamın sert tavrını yuhalayarak protesto etti.

VALİLİK EMRİNE ALINMIŞTI

Tepkiler üzerine Kaymakam Kadiroğlu'nun bölgeden ayrılmak için aracına gittiği sırada Jandarma ve halk arasında arbede yaşandı. Gelişmelerin ardından Konya Valiliği, Kaymakam Kadiroğlu'nun Valilik emrine alındığını, yerine ise geçici olarak Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın görevlendirildiğini açıklamıştı.