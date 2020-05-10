Son dakika! Ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar günler sonra sokağa çıktı

Corona virüsü salgını nedeniyle 50 gündür evlerinde çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşlar boş sokakların tadını çıkardı.

İstanbul’da Sultangazi meydanına gelenlerden bazıları koşarken, bazıları yürüyüş yaptı. Beyoğlu’nda 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00’i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü.

Kasımpaşa’da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki vatandaşın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü.

Dolapdere’de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi “Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. Elli gündür evdeyim, mağduriyetim var” dedi.

Şişli’de caddede yürüyüş yapan Tahsin Güneş, “35 gündür evdeydim. Benim için sorun değildi. Ben 83 yaşındayım. Günler sonra dışarı çıkmak güzel. Ama bize dört saat az. Bize belli bir saat daha verseler azar azar daha iyi” ifadelerini kullandı.

“KEYFİMİZ YERİNDE”

Yine Şişli’de 70 yaşındaki Adel Acemoğlu, “Hepimizin anneler günü kutlu olsun. Yürüyüşe çıktık. Ayaklarımız kilitlendi. Bastonla çıktım. Allah büyüklerimizden razı olsun. Bu izni bize verdiler. Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem anneler günü hem de yürüyüşe çıktık. Keyfimiz yerinde” şeklinde konuştu.

SPOR YAPTILAR

Sultangazi’de sokağa çıkan 74 yaşındaki Nebibe Dinç “2-3 aydır çıkmıyorum. Bugün ilk kez çıktım. Her şeyimizi çocuklar getiriyor. Bir zamanlar çocuklarımız bize muhtaçtı şimdi biz onlara muhtacız. Bugün dışarı çıkmamıza izin verdiler, bende biraz yürüyüş yapıp evime gideceğim” derken, 66 yaşındaki Şerafettin Yıldız “Aylardır evdeyim. İlk kez çıkıyorum. Hem yürüyorum hem de spor yapıyorum. Evdeyken ev işleri ile ilgileniyordum. Şimdi çıktım spor yapmak istedim. Sağlığıma dikkat ediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

AĞLAYANLAR OLDU

76 yaşındaki bir kişi ise “2 aydır evdeyim. Evde bunaldım. Çıkınca dua ettim. Hürriyetime kavuştum. Bizim gibi yaşlıları görünce birlikte ağlaştık” dedi.

TAKIM ELBİSE İLE ÇIKTI

Kurtuluş’ta izin saatinin başlamasıyla dışarıya ilk çıkanlardan ve oldukça şık giyimiyle dikkat çeken Rıza Aktaş şunları söyledi:

* Dört saatte ne yapılabilir ki arabayla bir yere gidemezsin, piknik yapamazsın ama yine de güzel. Bu virüs çıktığından beri evdeyiz. Malum arabayla yasak dört saatte ne yapılabilir ki, en azından arabayla çıkabilseydik bir boğazı dolaşır gelirdik.

* Mecburen devletimizin vermiş olduğu talimatı uygulamamız lazım, biz yaşlılar olarak bunu yapmazsak gençlerimiz ne yapmaz. Başa gelen çekilir. İnşallah düzelir de bütün vatandaşımız rahata kavuşur ve bir nefes alırız.

İZMİR’DE SAHİLE AKIN

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşlar ise güneşli havada yürüş yaptı.

Son dakikaya kadar dışarı çıkma hakkını kullanacağını söyleyen Adem Sarıkaya (66), “Allah bu süreçte hepimizin yardımcısı olsun. Bugün çok sevinçliyim. Eşimle ve arkadaşlarımla birlikte dışarı çıktık. Herkesin yüzünün gördüğünü gülüyorum. Saat 15.00’e kadar vaktim var ve son dakikaya kadar hakkımı kullanacağım” dedi.

Çok fazla dışarıda kalmayacağını belirten Hasan Gül (74) de “Haftalardır adeta evde hapistik. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte sahile geldik. Devamlı olarak gidip geldiğim bir yerdi zaten burası. Biraz hava aldıktan sonra eve gireceğim. Çünkü kızım bir sağlıkçı ve ne şartlarda çalıştığını biliyorum. O nedenle çok risk almadan ve risk yaratmadan döneceğim” diye konuştu.

Evde oldukları süre boyunca eşiyle sık sık tartıştıklarını söyleyen Gülşen Gül (70), “Günlerce evin içinde sıkıldık ve eğlenmek için hava almaya çıktık. Her zaman geldiğimiz yer burası ama artık daha kısıtlı. 51 günlük süreçte hep evdeydik. Ev ve balkon arasında gidip geldik. Dışarı çıkamayınca gelip, eşimle tartışmaya başlamıştık” diye konuştu.

Zehra Cirit (68) ise “Kendimi çok iyi hissediyorum. Kuş gibi hafifledim. Hava da püfür püfür esiyor. Umarım devamı geliyor. Biraz eve girip, tekrar dışarı çıkarak, verilen bu 4 saatlik iznin tadını çıkaracağım” dedi.

YURTTAN DİĞER 65 YAŞ MANZARALARI

SAKARYA’DA SAAT TALEBİ

Sakarya’da da saatler 11:00’ı gösterdiğinden itibaren birçok kişi dışarı çıkmaya başladı. Kimi bisikleti ile dolaşırken, kimi boş caddeler de tur attı kimi ise parklarda ki spor aletlerinde spor yaptı.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan Behzat Etik yaklaşık 50 gün sonra sokağa çıkması üzerine SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu. Etik, sokağa çıkma izni için memnun olduğunu ancak saatlerde düzenleme yapılmasını belirterek şöyle konuştu:

* 65 yaş üstü gruba giriyorum. 50 günden beri evde kapalı kaldık. Böyle bir karar alınması güzel oldu. 1 kilometre yürüdüm ve şimdi de spor yapıyorum. Şöyle bir gerçek var. Önceden yaşlılar ve kronik hastalar dışarı çıkmasın derlerdi. Ben kalp hastasıyım.

* Şimdi bizi bu saatlerde dışarı çıkardılar. Biraz sakıncalı oluyor. Allah’tan Kent Park’ta ağaçlar varda dinlene dinlene bu işi halledeceğiz. İnşallah bu sokağa çıkma yasağı amacına ulaşır. Yaşlılarımız uyarlar. Bundan sonralarında da saatlerinde değişiklik yapılsın.

* Ya akşam üstü yapılsın ya da akşam yapılsın.

“HER YER KAPALI”

Sokağa çıkma yasakları kapsamında yaklaşık 50 gündür evden çıkamayan bir başka isimlerden olan Fikret Özay her yerin kapalı olduğuna işaret ederek “Ama kimsenin olmadığı ve çarşının kapalı olduğu bir zaman bizim için iyi olmadı. Bu yönden şikayetçiyiz. Çarşıda şuan bizim akranlarımızdan başka kimse yok” dedi.

Bir başka vatandaş Kadir Hanlı ise “Bugün itibariyle bize verilen bu fırsatı değerlendirmek üzere çıkmış olduk. Kalabalığa karışmamamız ve diğerlerin bizim içimize karışmaması sonuç olarak güzel bir fırsat. Bizde bu fırsatı değerlendirmek için buraya gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu. Erhan KAYTANBAY/SAKARYA

DENİZLİ’DE KALABALIK OLUŞTU

Denizli’de 65 yaş üzeri vatandaşlar Delikliçınar Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde vakit geçirmeye çalıştı. Uzun zamandır evlerine hapsolan yaşlılar meydanda zaman zaman volta atıp zaman zaman dinlenirken Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı boydan boya gidip geldiler.

Meydanda ve kentin ana caddesinde zaman zaman yaşlıların oluşturduğu kalabalıklar tehlikeli noktaya geldi. Kalabalık sosyal mesafe kuralını uygulamayı zorlaştırdı. Salgın öncesi yaşlıların en çok bulunduğu alan olan Bayramyeri meydanı ise bu alandaki işletmelerin kapalı olması nedeniyle boş kaldı. SELAMİ AYDIN / DENİZLİ

KUŞADASI “ÖZGÜRLÜK” DEDİ

Kuşadası’nda sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda yaşlılar için belirlenen saatlerde cadde, sokak, park ve sahillerin 65 üstü vatandaşlara bırakılması uyarısına, gençler ve orta yaşlılar büyük oranda uydu. Böylece sahiller sadece 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı. Özgürce dolaşan, tanıdıklarıyla karşılaşıp ayak üstü sohbet eden vatandaşlar, “Ey özgürlük!” dedi.

YASAK” UYARISINA SİNİRLENDİLER

Havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarına, sahillere koşunca morallerini bozan anons zabıtadan geldi. Zabıta araçlarından yapılan “İçişleri Bakanlığının genelgesine göre sahilde yürümek, spor yapmak yasaktır” uyarısı vatandaşları sinirlendirdi.

Sabahattin Çetin “Deniz kenarı neden yasak, denizden ne geliyor, mikrop mu? 40 yılda bir dışarı çıktık. Deniz kenarına çıkamazsak ara sokakların ne anlamı var?” tepkisini verdi. LATİF SANSÜR / KUŞADASI

Tüm yurttan 65 yaş ve üzerindeki bazı vatandaşların görüşleri şöyle:

(73) Aydın Çetinkaya:

* İlk defa bugün çıktım. Çok güzel bir duygu. Allah bu afeti ülkemizden, memleketimizden kaldırsın. Hürriyet güzel bir şey. Şimdi Anneler Günü, mezarlığa annelerimizi ziyaret etmeye gidiyoruz.

(76) Beşir Aydın:

Bugün dışarı çıktık, kendimizi iyi hissediyoruz. Mezarlığa gidip annemi göreceğim. Bugün Anneler Günü, annemin kabrini ziyaret edeceğim.

(74) Murtaza Tutar:

* İlk defa çıkıyorum dışarı, o da sağlığımız için. Dolaşmaya çıktık. 2 saat gezeceğiz. Hamdolsun iyiyiz çok şükür. Allah’a şükür bir yaramazlık yok.

(68) Beysefa Kara:

* Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi içeri tıktım. O günden bugüne ilk defa dışarı çıkıyorum. Çünkü sağlığımızı korumak zorundayız. Yaşamak zorundayız. Milletimiz için, Türkiye´miz için faydalı olmalıyız. Gençlerimizi korumalıyız. Allah gençlerimizi saklasın.

(72) Hüseyin Umur:

* Sağlıklı olan, dinç olanlar için de haftanın belli günleri çıkışlarına izin verilmesi lazım çünkü metabolizmamız bozuluyor evin içerisinde hareketsiz kalıyoruz.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Evlatları şehit düşen bazı anne ve babalar, evlatlarının mezarını ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Antalya’da 20 yıl önce evladını Hakkari’de şehit verdiğini söyleyen Müvecer Aksoy (67), “O ruhen bizim yanımızda, ancak bedeni bize gelemiyor. Bugün de biz ona geldik. Onun yokluğuna dayanamıyorum” dedi.

Eşi Habib Aksoy (70) ise sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilerek şehitliğe geldiklerini söyledi.

Aksoy, “Oğlumuzu görmeye geldik. Şehidimizi gördük. Ona dua edeceğiz. 4 saat sonra evimize tekrar döneceğiz. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Şehidin ağabeyi Hasan Aksoy da kardeşinin mezarı başında gözyaşı döktü.

Uncalı Şehir Mezarlığı’na gelenler, Anneler Günü dolayısıyla sevdiklerinin mezarına çiçek bırakıp, dua okudu.

ARABA YASAK

65 yaş üstündeki kişilere sadece evlerine yürüyüş mesafesindeki yerlere çıkmalarına izin verilirken, Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki bir kişi otomobiliyle giderken kontrol noktasında polise takıldı. 32 gün önce annesinin vefat ettiğini belirten yaşlı adam, yanında getirdiği Yasin kitabını göstererek, “32 gün önce annemi defnettim. Nasıl olsa izin çıktı, Anneler Günü’nde bir Yasin okumak için mezarlığa gidiyorum” dedi.