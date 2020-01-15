Son dakika… Wikipedia’nın açılma talimatı verildi

Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia’nın erişime açılmasıyla ilgili gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia’nın Türkiye’de yeniden erişime açılması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ve altı üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne de gönderdi. Yerel mahkeme, AYM kararı doğrultusunda, erişimin engellenmesi kararını kaldıracak.

Yerel mahkemenin kararının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye’deki internet sağlayıcılarına talimat verecek. İnternet sağlayıcıların, DNS’lerini yenilemesinin ardından Wikipedia erişime açılacak.