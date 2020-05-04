Son dakika: Yağış günlerce bitmeyecek! Güneşe hasret kalacağız…

Yurt genelini etkileyecek yağışlı hava sıcaklıkların da bir miktar düşmesine neden oldu. Tahminlere göre hafta sonuna kadar sürecek sağanak yağışlar zaman zaman ara verse de bazı noktalarda etkisini kuvvetli şekilde gösterecek.

UYARI YAYINLANDI! İSTANBUL DA LİSTEDE

Meteoroloji’nin bugün için yayınladığı sağanak yağış uyarısı şu şekilde;

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.