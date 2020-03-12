Son dakika: Yağışla beraber 9 derece düşecek… Hafta sonuna dikkat!

Mart ayıyla birlikte bahar havasını hissetmeye başlayan Türkiye hafta sonu serin bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken birçok noktada yağmur bekleniyor. İç Anadolu’nun bazı noktalarında ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar görülebilir.

23 NİSAN’DAN İTİBAREN KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Gelecek haftadan itibaren bir hafta boyunca soğuk bir havanın Türkiye’yi etkilemesi bekleniyor, hava sıcaklıkları martın son haftasında 10 derecenin altına inebilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğusnun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.