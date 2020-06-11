Son dakika: Yağışlar günlerce sürecek… Hava durumuna dikkat!

Türkiye güneşli günlerin ardından sağanak yağışların etkili olacağı bir döneme giriyor. Bugün kendisini göstermeye başlayacak olan yağışlı hava dalgası hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurdu etkileyecek.

GÜNLERCE SÜRECEK

Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre yağışlar günlerce sürecek ve yurdun büyük bölümünde kendisini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Adana, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.