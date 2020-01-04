Son dakika: Yalova’da 3.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

AFAD verilerine göre ise Marmara Denizi’nin Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER