Son dakika… Yaylada kaybolan Elif bulundu

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak’ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Valilik’ten dün yapılan açıklamada, Elif’in toplam 96 personel, üç iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşların da yoğun desteğiyle arandığı belirtilmişti.

Müjdeli haberi ise bu sabah saatlerinde Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kaymakan Tuna, Elif Akbayrak’ın bölgede sağ bulunduğunu açıkladı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna’nın paylaşımı şöyle:

“Elif sağ salim yeniden aramızda. Sabaha son umut diye bakmıştık. Güzel haberle güne merhaba dedik. Aralıksız 30 saattir bölgede çalışan Jandarmamız başta olmak üzere aramalara destek olan tüm kurum ve vatandaşlarımıza çok teşekkürler.”