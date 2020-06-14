Son dakika… Yeni havalimanının üçüncü pisti açıldı!

Corona virüs önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarının başladığı İstanbul Havalimanı’nda bir yandan da yeni pist çalışmaları tamamlandı.

Tamamlanan 3’üncü pist, cami ve devlet konukevinin açılışları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Törende konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Havalimanımız bugüne kadar 65 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi.

İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir.

İstanbul Havalimanı’ndan dünyada ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmuyor.

Havalimanı sayımız 26 iken bu sayıyı 56’ya çıkardık. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 318 milyona yükselttik. Sektörün cirosunu 3 milyardan 165 milyar dolara çıkardık.

Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350’ye çıkarmayı başardık.

Yol ağımızı 6 bin 100 km'den 27 bin 200 km'nin üzerine çıkardık. Tünel sayımızı 83'ten 395'e çıkardık. Yollarımızı hızlı tren ağlarıyla örüyoruz.

Yol medeniyettir, su medeniyettir. Suyunuz yoksa medeniyetten bahsedemezsiniz.

“SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ADIM ATTIK”

İstanbul’a yaptığımız ulaştırma yatırımlarının her biri dünya çapında eserlerdir.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız.

Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköye uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var.

CORONA ÇAĞRISI

Milletimize sesleniyorum, maske, mesafe, temizlik. Bunlara dikkat edelim. Bunlara dikkat edersek bu süreci çok kısa sürede atlatır ve normal sürece döneriz.

PİSTİN ÖZELLİKLERİ

Yeni pistin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız ana pist ve 2 yedek pist ile toplam 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120'ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak.

Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek. Piste ait taksi yolları 23 metre gövde ve her iki kısımda 10.5 metre kaplamalı banket genişliğine sahip. Taksi yollarının genişlikleri, kaplamalı banket dahil 44 metre.

Taksi yollarından, 4 adeti kuzeyli operasyonlarda, 4 adeti de güneyli operasyonlarda pisten hızlı çıkışı sağlayacak özelliğe sahip, hızlı çıkış taksi yolu kullanıldı. Yeni pist ayrıca CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahip.

Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içermekte. Pisti gövde kaplaması asfalt ve beton olmak üzere iki çeşit gövde kaplaması içermektedir.

36 pist başının bulunduğu kısımda ağırlıklı inişlerin olacağı planlanmış ve 375 metre beton kaplama yapılmıştır. Pistin geri kalan kısmı 2 bin 685 metre asfalt olarak yapılmıştır. Pistin kaplamalı banketleri de tamamıyla asfalt kaplamadır. İHA