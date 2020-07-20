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Son dakika! PKK’ya “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'deki Cilo dağına yönelik “Yıldırım-2 Cilo” operasyonunun başlatıldığını, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, bir hafta önce de Şırnak'ta Cudi dağında 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonunun başladığını açıklamıştı.

09:50 -
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Son dakika! PKK’ya “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari‘de “Yıldırım-2 Cilo” operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 106 personel görev alıyor.

Operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İLK OPERASYON: CUDİ

Şırnak kırsalındaki Cudi dağına yönelik geçen hafta ‘Yıldırım-1 Cudi’ operasyonu icra edilmeye başlanmıştı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cudi, Kato, Gabar, Bestler Dereler ve Faraşin’i sayarak “Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 10:25 20.07.2020
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