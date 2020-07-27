Son dakika… YKS 2020 sonuçları açıklandı! ÖYMS YKS sonuç ekranı…

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçları, sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları, bugün (27 Temmuz) ÖSYM tarafından sürpriz yaparak ilan edildi. Üniversite adayları, T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçların öğrenebiliyor. İşte YKS sonuç ekranı…

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı:

* 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

* Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. Üniversite adayları, YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.”