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Son dakika… STS sınavları ertelendi mi? YÖK’ten denklik sınavı açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavların, corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

18:00 -
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Son dakika… STS sınavları ertelendi mi? YÖK’ten denklik sınavı açıklaması

YÖK’ten yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi;

*YÖK’ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve ​Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

*Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. DHA

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Son güncelleme: 18:15 06.04.2020
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