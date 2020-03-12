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Son dakika… YÖK’ten açıklama: Üniversitelerde 3 haftalık tatil uzayabilir

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini bildirdi. Corona virüsüyle ilgili gelişmelerin takip edileceğinin belirtildiği açıklamada, YÖK'ün üniversitelerde 3 haftalık tatil süresini uzatabileceği ifade edildi. 

20:24 -
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Son dakika… YÖK’ten açıklama: Üniversitelerde 3 haftalık tatil uzayabilir

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), idari ve akademik personeller hariç üniversitelerin, 16 Mart’tan itibaren 3 hafta kesintisiz tatil edildiğini duyurdu.

Tatil sürecinde öğrenciler için uzaktan eğitim programı devreye alınmayacak. Ayrıca, Corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bulunan tüm üniversitelerin alacağı önlemler YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Üniversitelere gönderilecek üst yazıyla birlikte tüm sosyal etkinliklerin durdurulması kararı verildi.

3 HAFTALIK TATİL UZAYABİLİR

3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirmelerin ardından YÖK, alınan kararlar doğrultusunda uygulamalarını sürdürecek ve 3 haftalık tatil süresini uzatabilecek.

Öğrenciler için kaybedilen ders süresi, uygun görülürse akademik takvime ders ikmali olarak eklenebilecek. (İHA)

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Son güncelleme: 21:29 12.03.2020
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