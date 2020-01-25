Son dakika… Yürek burkan anlar… Enkaz altındaki depremzedeyle konuştu…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Elazığ’da merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kalay Apartmanı’nda enkaz altına kalan Azize adlı bir kadınla telefon teması kurdu.

Telefon görüşmesi sırasında AFAD görevlisi, Azize’den yanında bulunanlara seslenmesini istiyor. DHA tarafından görüntülenen o anlarda arama-kurtarma ekibi görevlisi, Azize’ye şöyle sesleniyor:

“Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış.”

AFAD çalışanı konuşmasına şöyle devam ediyor:

“Azize görebiliyorsun değil mi, telefonun şarjına bakabilir misin? Ağabeyin de yanımızda. Biz hepimiz yukarıdayız, telefonun şarjı bitmesin. Senden tek istediğim o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış. Azize… Fatma’nın annesini çıkardık, hiçbir sorun yok, Fatma’ya da ulaştık. Onu da çıkarıcağız. Onda da hiçbir şey yok.”