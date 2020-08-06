Son dakika… Yüz yüze telafi eğitimiyle ilgili bomba karar!

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde 15 Ağustos tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerinin 31 Ağustos tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan valilik kararlarına göre hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi. Valilik tarafından alınan bir diğer kararda ise Covid-19 pozitif hasta olup, ikametinde kalmasına karar verilen kişilerin tespiti halinde ile özel araçla giriş çıkışlarının da yasaklandığı belirtildi.

İLK KARAR KONYA İÇİN VERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Konya’ya ilişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76, ventilatör doluluk oranının yüzde 42 olduğunu belirterek, “Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın” demişti.

İlgili karar telafi eğitimlerinin bir ilde ertelenmesine yönelik ilk karar oldu. (REUTERS)