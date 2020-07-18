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Son deprem nerede meydana geldi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Ülkemizde bulunan birçok fay hattı sebebiyle, depremler hayatımızın bir gerçeği. Dünyanın birçok yöresinde olduğu gibi, Türkiye’de de sık sık deprem meydana gelebiliyor. Vatandaşlar, son depremin nerede olduğunu araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen bütün depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

14:16 -
Haberler Gündem
Son deprem nerede meydana geldi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Deprem gerçeği, ülkemizde her daim canlı olarak gündemde. Türkiye'de bulunan fay hatlarında, küçük veya büyük sürekli deprem meydana gelebiliyor. Kandilli Rasathanesi, son olarak Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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