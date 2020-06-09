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Son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri neler?

Birçok fay hattının bulunduğu ülkemizde sık sık deprem meydana gelebiliyor. Özellikle Akdeniz’de son günlerde yaşanan deprem fırtınası sebebiyle irili ufaklı birçok deprem kaydediliyor. Peki, son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli sürekli güncellenen son depremler listesi…

09:27 -
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Son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri neler?

Ülkemizin bir gerçeği de depremler. Türkiye'de ve komşu ülkelerde bulunan birçok fay hattı sebebiyle, bazıları hissedilen bazılarıyla hissedilmeyen birçok depreme şahit oluyoruz. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de yaşanan deprem fırtınasına en son Girit Adası açıklarında yaşanan 3.7 şiddetindeki depremle devam edildi. Ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli deprem listesiyle paylaşılıyor…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler Türkiye
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