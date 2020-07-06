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Son deprem nerede oldu? (Kandilli ve AFAD son deprem listesi)

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Deprem sabah saatlerinde 19.3 kilometre derinlikte meydana geldi. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından liste halinde paylaşılıyor. İşte son depremler listesi…

11:43 -
Haberler Gündem
Son deprem nerede oldu? (Kandilli ve AFAD son deprem listesi)

Ülkemizde birçok aktif fay hattı bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler yaşanmakta. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde yaşanan son depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte ‘son deprem nerede oldu' sorusunun cevabı…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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