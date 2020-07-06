Son deprem nerede oldu? (Kandilli ve AFAD son deprem listesi)

Ülkemizde birçok aktif fay hattı bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok bölgesinde depremler yaşanmakta. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde yaşanan son depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte ‘son deprem nerede oldu' sorusunun cevabı…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER