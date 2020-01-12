Son depremler: Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 12.54'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildi.

Can ve mal kaybı yaşanmayan depreme en yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu bildirildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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