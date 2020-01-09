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Dakika dakika son depremler: Denizli depremle uyandı!

Denizli'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem korku yarattı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.7 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

08:29 -
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Dakika dakika son depremler: Denizli depremle uyandı!

Denizli’nin Bozkurt ilçesi sabah saat 7:52’de 3.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan deprem korku yaratırken can ve mal kaybı oluşmadı. Aşağıdaki linkler üzerinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da son depremlere dair verilere erişebilirsiniz…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Denizli deprem son depremler
Son güncelleme: 08:57 09.01.2020
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