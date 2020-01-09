Dakika dakika son depremler: Denizli depremle uyandı!

Denizli’nin Bozkurt ilçesi sabah saat 7:52’de 3.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan deprem korku yaratırken can ve mal kaybı oluşmadı. Aşağıdaki linkler üzerinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da son depremlere dair verilere erişebilirsiniz…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER