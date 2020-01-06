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Son depremler: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre…

Birçoğunun hissedilmemesine karşın her gün ülkemizde çok sayıda deprem meydana geliyor. Son olarak Manisa'da 3.2, İzmir’de 4.0 ve Yalova'da 3.1 şiddetinde deprem oldu. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

08:33 -
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Son depremler: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de çok sayıda fay hattı olması nedeniyle birçok ilde artçı depremler yaşanabiliyor. Vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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