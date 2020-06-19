Son depremler: Girit Adası 5.0 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre Yunanistan'ın Ege'deki en büyük adalarından Girit açıklarında saat 10.43' te 5.0 büyüklüğünde ve 4.9 km. derinlikte deprem meydana geldi.

Adanın yaklaşık 14 mil güneyinde meydana gelen depremin şiddeti Lerapetra, Sitia ve Kumi kasabalarında şiddetli hissedildi. Bu kasabalarda yaşayanların kısa süreli ev ve işyerlerini terk ettikleri öğrenildi.

Yunanistan yerel medyası depremin şiddetini 4.9 olarak bildirdi. Depremde herhangi can veya mal kaybı olmadığı belirtildi. Deprem sonrası adada görevli itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin kıyı bölgelerinden uzak durulması yönünde anons yaptıkları belirtildi. Depremin meydana geldiği bölgede Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait tatbikat yapıldığı ve tatbikata devam edildiği belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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